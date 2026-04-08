 La Premier League asegura una quinta plaza en la Champions League

La Premier League aseguró, por segundo año consecutiva, una quinta plaza en la próxima edición de la Champions League gracias a la victoria a domicilio del Arsenal ante el Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final.

Los 'Gunners' se impusieron al cuadro portugués gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 91 para conseguir que la Premier League elevase su coeficiente hasta los 25 013, por delante de la Liga Española (20 281) y la Bundesliga (19 714) y certificase su puesto adicional.

El número de participantes en la Champions podría llegar hasta los siete e incluso podrían llegar a tener once equipos en competiciones europeas si se combinan una serie de resultados tanto en la liga doméstica como en los torneos continentales.

La Premier League podría tener más de 5 equipos en UCL

Para que se dé esta situación, el Liverpool debería proclamarse campeón de la Champions League y, al mismo tiempo, acabar entre los cinco primeros en la liga -actualmente es quinto-, lo que liberaría una plaza adicional que recaería en el sexto clasificado.

Si ese puesto lo ocupa el Aston Villa, que actualmente es cuarto en la clasificación, y además gana la Liga Europa, obtendría también billete directo, lo que permitiría que incluso el séptimo clasificado accediera a la máxima competición continental.

Si la Premier logra esos siete puestos, todavía tendría dos plazas para la Liga Europa y una para la Liga de Conferencia, aunque las de la primera competición podrían aumentar a tres si el Crystal Palace, decimocuarto en la Premier League, gana la Liga Conferencia sin acabar en puestos europeos en la liga, lo que le daría acceso adicional a la Liga Europa.