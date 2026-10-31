LPF: CD Plaza Amador, CD Universitario y Veraguas United ganaron en la J14

El CD Plaza Amador , CD Universitario y Veraguas United sacaron importantes triunfos en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

En el primer choque del sábado, el CD Universitario superó 2-0 al Unión Coclé en el derbi coclesano disputado en el Estadio Virgilio Tejeira, gracias a los goles de Jahir Góndola e Iván Anderson.

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Con dicha victoria, la "U" se encuentra en la cuarta posición del Oeste con 14 puntos.

El CD Plaza Amador golea al Alianza FC

Los dirigidos por Mario Méndez no tuvieron piedad de los comandados por Jair Palacios, tras golearlos por marcador de 6-0 en el COS Sports Plaza.

Los goles fueron anotados por José Murillo (2), Joel Lara, Kevin Walder, Daivis Murillo y Yoameth Murillo para quedarse con el Clásico viejo y seguir liderando la Conferencia Este con 33 puntos (ya están clasificados a semifinales).

En el último encuentro disputado este sábado, Veraguas United derrotó 4-2 al Herrera FC en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo con anotaciones de Juan Gómez, Carlos Hernández, Ángel Rodríguez y Ramsés de León.

Los veragüenses se mantienen segundos en la Conferencia del Oeste con 24 unidades.