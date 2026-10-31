MAREA ROJA Marea Roja -  31 de octubre de 2026 - 21:18

Panamá Futsal supera a Cuba y se corona campeona en la Copa de Naciones Futsal

Panamá derrotó a Cuba en la final para coronarse campeona de la Copa de Naciones Futsal 2026 en Nicaragua.

Panamá Futsal supera a Cuba y se corona campeona en la Copa de Naciones Futsal

Panamá Futsal supera a Cuba y se corona campeona en la Copa de Naciones Futsal

Foto: FPF

La Selección de Panamá Futsal se proclamó campeona de la Copa de Naciones Futsal 2026, disputada en Nicaragua, luego de imponerse con autoridad por marcador de 5-1 ante Cuba en la gran final, celebrada en el Polideportivo Alexis Argüello.

El conjunto panameño firmó una destacada actuación ofensiva para quedarse con el título y levantar el trofeo de campeón, demostrando su calidad y poderío en la cancha.

Los goles de Panamá Futsal en el duelo por el título

Los goles de Panamá llegaron por intermedio de Luis Vásquez, quien abrió el marcador; Didier Herrera, encargado de anotar el segundo; Alexis Castillo, que amplió la ventaja con el tercer tanto; y Ángel Sánchez, autor de un golazo para colocar el cuarto.

Finalmente, Ruman Milord apareció para liquidar el encuentro y marcar el quinto gol, sellando la contundente victoria por 5-1 sobre el combinado cubano.

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