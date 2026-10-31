Panamá Futsal supera a Cuba y se corona campeona en la Copa de Naciones Futsal

La Selección de Panamá Futsal se proclamó campeona de la Copa de Naciones Futsal 2026, disputada en Nicaragua, luego de imponerse con autoridad por marcador de 5-1 ante Cuba en la gran final, celebrada en el Polideportivo Alexis Argüello.

El conjunto panameño firmó una destacada actuación ofensiva para quedarse con el título y levantar el trofeo de campeón, demostrando su calidad y poderío en la cancha.

¡ CAMPEONES 2026 ! Felicitaciones a nuestra #PanamáFutsal al coronarse campeones de la Copa de Naciones Nicaragua 2026, tras vencer a Cuba en la final y además hacerlo de manera INVICTA. ¡VAMOOOOOS ! #MareaQueLate pic.twitter.com/EuoMPNarHI

Los goles de Panamá Futsal en el duelo por el título

Los goles de Panamá llegaron por intermedio de Luis Vásquez, quien abrió el marcador; Didier Herrera, encargado de anotar el segundo; Alexis Castillo, que amplió la ventaja con el tercer tanto; y Ángel Sánchez, autor de un golazo para colocar el cuarto.

Finalmente, Ruman Milord apareció para liquidar el encuentro y marcar el quinto gol, sellando la contundente victoria por 5-1 sobre el combinado cubano.