NBA: Thunder sufre por sus ausencias, Wembanyama brilla con 43 puntos y Memphis sigue invicto

Los Oklahoma City Thunder encajaron su segunda derrota de la temporada el sábado en un momento en el que su enfermería no deja de crecer, Victor Wembanyama se disfrazó de The Witcher para firmar 43 puntos y los Memphis Grizzlies se mantienen como el único equipo invicto de la NBA .

Sin Jalen Williams, Cason Wallace y también sin Chet Holmgren, que estará entre ocho y diez semanas de baja, los Thunder cayeron por 119-98 en Houston y encajaron su segunda derrota en tres días, después de perder el miércoles en Dallas.

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Jabari Smith Jr. completó 30 puntos para los Rockets, Marcus Smart 24 y Alperen Sengun rozó el triple-doble con 16 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias. Kevin Durant se quedó en solo 14 puntos.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander firmó 26 puntos. El MVP de la NBA la dos últimas temporadas tiene la misión de echarse aún más el equipo a la espalda ante las bajas de sus dos principales espadas, Williams y Holmgren.

El 'rookie' español Aday Mara, remplazo natural de Holmgren, fue suplente pero disputó 27:43 minutos y firmó 7 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 4 tapones.

Wemby, The Witcher

El francés llegó al Frost Bank Center de San Antonio disfrazado de The Witcher en esta noche de Halloween en la que los Spurs superaron a los Minnesota Timberwolves por 121-111. La cuarta victoria seguida de los Spurs tras arrancar la temporada con dos derrotas.

Era la primera vez que estos dos equipos se veían las caras desde que los Spurs eliminaron a los Timberwolves en las pasadas semifinales de la Conferencia Oeste por 4-2.

Wembanyama completó 43 puntos tras un 17 de 34 en tiros de campo (50 %), 7 rebotes, 6 tapones y 4 asistencias. Le acompañaron Dylan Harper con 25 puntos y De'Aaron Fox con 22.

Sin Anthony Edwards, entre otras bajas, para los Timberwolves fue Ayo Dosunmu el máximo anotador con 27 puntos, con Jaden McDaniels y Jonathan Kuminga empatados a 19.

Grizzlies invictos en la NBA

Los Memphis Grizzlies se impusieron por 136-105 a los Sacramento Kings y son el único equipo de la liga que cuenta sus partidos por victorias con un balance de seis de seis desde el inicio de la temporada.

Los Kings, por su lado, son junto a los Brooklyn Nets, los únicos equipos que todavía no conocen la victoria.

Los Grizzlies dominaron 54-36 en puntos dentro de la pintura y 81-20 en puntos desde el banquillo. Cameron Boozer fue el máximo anotador de los Grizzlies con 27 puntos, seguido de lo suplentes Isaiah Stewart y GG Jackson con 24 y 21, respectivamente.

Los Kings, con 38 puntos de Darius Acuff Jr., pagaron la falta de recursos más allá del quinteto titular.

Además de estos partidos, los Philadelphia 76ers derrotaron a los Charlotte Hornets por 104-109 con 38 puntos de Tyrese Maxey y sin LeBron James, baja por ciática.

Los Cleveland Cavaliers dominaron la pintura ante Milwaukee, con 27 puntos de Evan Mobley y 25 de Jarrett Allen, y se impusieron a los Bucks por 136-111.

Los New Orleans Pelicans superaron 121-99 a los Atlanta Hawks y los Portland Trail Blazers ganaron 90-112 en Salt Lake City a los Utah Jazz.

FUENTE: EFE