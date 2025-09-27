Champions League Champions League -  27 de septiembre de 2025 - 14:20

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

Repasa a continuación todos los detalles del duelo entre el Ajax y el Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo en la Champions League.

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella recibirán al Ajax de Ámsterdam por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Por su parte, el club neerlandés superó 2-1 al NAC Breda en la Eredivisie.

El estreno del Ajax en la Liga de Campeones no fue la mejor, tras caer 0-2 ante el Inter de Milán en el Johan Cruyff Arena. Mientras que el Marsella perdió ante el Real Madrid 1-2 con un doblete de Kylian Mbappé desde el punto penal.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo en la Champions League?

El seleccionado nacional de 29 años y su club tendrán que recibir al Ajax, el martes 30 de septiembre desde las 2:00 p.m. en el Estadio Vélodrome.

