Michael Amir Murillo anota y completa remontada del Marsella ante Estrasburgo

El defensor panameño Michael Amir Murillo fue pieza clave en el triunfo de visita (1-2) en Ligue 1 del Olympique de Marsella ante el Estrasburgo en el Stade de la Meinau.

Murillo, de 29 años de edad fue titular y jugó todo el partido como lateral por banda derecha, teniendo mucha aparición en campo contrario. en un duelo en donde los locales arrancaron con ventaja.

El Marsella controló la pelota en el primer tiempo, mientras que los de Estrasburgo buscaron generar peligro con su velocidad por bandas, pero ninguno de los oncenos pudo poner números en el marcador en los primeros 45' minutos.

La segunda mitad arrancaría de inmediato con acciones y sobre el 49' Abdoul Ouattara abrió el marcador para la alegría de los locales.

Por su parte, los dirigidos por el DT Roberto De Zerbi se fueron al ataque, colocando la mayor parte de su equipo en campo contrario y buscando generar ofensiva con los recién ingresados a cancha Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang, que aparecían del centro hacia la banda derecha.

La respuesta llegó con más claridad al 78' cuando el propio Aubameyang llegó al área para impactar el balón que a primeras instancias no entró, pero el rebote le favoreció y con su pierna derecha exigiéndose al máximo la mandó al fondo para el 1-1.

Michael Amir Murillo y una gran remontada del Marsella

Los ataques incesantes continuaron por parte de la visita, en busca de ganar el partido y así fue con la llegada del lateral panameño Michael Amir Murillo al 90+1', con una buena definición de pierna izquierda para el definitivo 1-2 en el marcador.

Ahora, el Marsella suma 12 puntos, compartiendo la cima de la competición francesa en 6 jornadas disputadas.