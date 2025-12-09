¡REMONTADA! El FC Barcelona superó al Eintracht Frankfurt

El FC Barcelona del DT Hansi Flick vino de atrás para ganarle al Eintracht Frankfurt alemán por marcador de 2-1 en la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League desde el Spotify Camp Nou.

La visita sorprendió con anotación sobre el minuto 21' para abrir el marcador, con definición de Ansgar Knauff, tras una contra rápida que dejó atrás las líneas defensivas culés.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los alemanes intentaron aprovechar más ocasiones en el primer tiempo, pero no pudieron aumentar el marcador, mientras que los españoles respondieron inicialmente con Gerard Martin llevando peligro con tiro de larga distancia y con la velocidad por banda de Lamine Yamal.

Segundo tiempo de remontada del FC Barcelona

Los dirigidos por Flick arrancaron con una nueva cara el segundo tiempo, con el ingreso a cancha de Marcus Rashford, que de inmediato generó peligro.

Al minuto 50' el propio Rashford envió un centro al segundo palo, en donde apareció el lateral francés Jules Koundé para el golpe de cabeza y el empate en el marcador.

Luego al 53' nuevamente Koundé en el segundo palo golpeó de cabeza para la remontada culé, esta vez a pase de la joven estrella española Lamine Yamal.