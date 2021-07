La confesión de la esposa de Ángel Di María: "Me voy desnuda a París"

La vida da revancha. Tardó demasiado y tuvo que comerse varios sinsabores (fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 y las Copa América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016), pero finalmente Ángel Di María consiguió ese tan esquivo título con la Selección Mayor (con Argentina también ganó un Mundial Sub 20 y la medalla de oro en Beijing 2008) en esta Copa América de Brasil.

Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, publicó en su cuenta de Instagram un vaticinador mensaje. “¿Vos te imaginás ir empatando y que entres y hagas el gol de la victoria y encima picadito como la final contra Nigeria? Bueno, me voy en pelotas a París jajaja”, le escribió. ¿La respuesta del deportista? “Y si soy titular puede pasar también amor. Todo puede pasar. Sólo Dios sabe todo”.

Angel Di Maria.webp Esposa de Ángel Di María

En diálogo con TyC Sports, la esposa de Ángel Di María valoró todo el esfuerzo que hizo el rosarino para llegar a la gloria: “Me fui a festejar con la gente al Monumento a la Bandera, una locura. Es mi cumpleaños también. Así que fue una locura. Hablé con él, estaba feliz. Se reía, lloraba, no se entendía nada porque estaba en el Monumento. Yo le mostraba a la gente también. Una locura todo. Se merecía muchísimo esto, él estaba castigado. Y ustedes lo saben”. Y luego, añadió: “Nunca bajó los brazos. Dijo que si tenía que ir al banco iba, o si tenía que jugar 10 minutos. Estaba enojado cuando no fue convocado porque sabía que tenía algo para dar. El no responde en las notas, lo hace en la cancha”.

Jorgelina, al ser consultado al momento que quedó tendido en el piso agarrándose su tobillo, develó qué le pidió a Ángel en caso de que se lesionara: “Ya le dije que si le pasaba algo que siga jugando dolorido. Que se infiltre y salga a jugar. Casi me muero, no podía ser. Pobre, es increíble. Por suerte salió y todo bien”.