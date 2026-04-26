FA Cup: El Chelsea certificó boleto a la final de la mano de Enzo Fernández

El argentino Enzo Fernández, sancionado con dos partidos por su club por las declaraciones sobre su futuro a principios de abril, consiguió el perdón de la grada tras anotar el tanto que le dio el pase al Chelsea a la final de la FA Cup cuatro años después, tras derrotar al Leeds United (1-0).
Con un Wembley abarrotado, comenzó dominando el Chelsea, favorito sobre el papel y que llegaba tras la destitución del técnico Liam Rosenior tras poco más de tres meses sobre el cargo y con una victoria en los últimos ocho partidos entre todas las competiciones.
El Leeds, en una buena dinámica al cosechar siete partidos sin conocer la derrota y con una afición que no paró de animar en los noventa minutos, esperó replegado atrás e intentó salir a la contra, aunque sin mucho éxito gracias al buen hacer de la zaga 'blue'.
Los de Calum McFarlane, entrenador interino que ya dirigió dos encuentros cuando destituyeron a Enzo Maresca, comenzaron a realizar transiciones más rápidas y Joao Pedro gozó de la oportunidad más clara al estrellar el esférico contra el poste.
El gol de Enzo Fernández
Este fue el aviso de lo que iba a venir un minuto después cuando de nuevo una jugada rápida fue culminada a la perfección por Enzo, que remató a la red un centro preciso de Pedro Neto.
Después del tanto, el encuentro bajó una marcha y apenas un intento muy desviado de Noah Okafor fue la única oportunidad de ambos equipos.
Tras la reanudación, los 'Whites' salieron decididos a empatar el marcador, y en el primer minuto, Robert Sánchez de nuevo volvió a ser decisivo con una mano salvadora a disparo de Anton Stach.
La ocasión incendió a la grada del Leeds United, que no pisaban una semifinal de la FA Cup desde el 1987 cuando fueron eliminados por el Coventry City.
En ese momento, el Chelsea reaccionó y Joao Pedro perdonó el segundo tras una dejada de tacón de Enzo, mientras que Calvert-Lewin hizo intervenir de nuevo a Sánchez, muy bien posicionado bajo palos.
A partir de ahí, los 'Blues' controlaron a la perfección los tiempos del partido para poner la ventaja a buen recaudo y plantarse en una nueva final de FA Cup, ronda que no pisaban desde la temporada 2021/2022 cuando cayeron a manos del Liverpool.
FUENTE: EFE