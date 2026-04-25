Joselyne Edwards pide oportunidad por el título

"Necesito que me den más oportunidades", fue la declaración que llamó más la atención de la panameña Joselyne Edwards , tras vencer por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en una de las peleas más electrizantes de la división del peso gallo femenino en el UFC Fight Night, celebrada el sábado en el Meta Apex De Las Vegas.

"Ella no había peleado con una peleadora que la presionara, trate de hacer lo suficiente, pero siempre respetándola porque es muy inteligente y yo estaba solamente para ganar la pelea", añadió la canalera de 30 años.

Joselyne Edwards y Norma Dumont se vieron las caras en el combate coestelear de la UFC Fight Night, donde la pelea principal la ganó Aljamain Sterling sobre Youssef Zalal.

Racha positiva para Joselyne Edwards

Edwards, actualmente #11 en el ranking del peso gallo, dejó su récord en 18 victorias y 6 derrotas, además de tener una racha activa de cinco triunfos consecutivos (vs Tamires Vidal, Chelsea Chandler, Priscila Cachoeira, Nora Cornolle y Norma Dumont).