Mundial 2026: Conoce a la Selección de Colombia

La Selección de Colombia regresa al Mundial 2026 tras su ausencia en Catar 2022. El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias Sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jon Arias.

¿Cómo se clasificó Colombia al Mundial 2026?

En casa, frente a su gente, un inspirado James Rodríguez abrió el marcador en una noche de celebración a la que se sumaron Jhon Córdoba y Juan Quintero para un contundente 3-0 sobre Bolivia, el resultado necesario para garantizar el boleto a la competencia tras perderse Catar 2022 y con una histórica edición de Brasil 2014 en la memoria. El pasaje a la gran cita se dio en la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas, torneo en el que terminó en la tercera posición, con 28 puntos, a diez del líder, Argentina.