Mundial 2026 FIFA: Calendario oficial de la fase de grupos

Este es el calendario oficial de la FIFA para la Copa Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y USA.
2:00 pm, México vs Sudáfrica
9:00 pm, Corea del Sur vs Repechaje de Europa
12 de junio de 2026
2:00 pm, Canadá vs Repechaje de Europa
8:00 pm, Estados Unidos vs Paraguay
13 de junio
2:00 pm, Qatar vs Suiza
5:00 pm, Brasil vs Marruecos
8:00 pm, Haití vs Escocia
11:00 pm, Australia vs Repechaje
14 de junio
12:00 pm Alemania vs Curazao
3:00 pm Países Bajos vs Japón
6:00 pm Costa de Marfil vs Ecuador
9:00 pm Repechaje vs Túnez
15 de junio
11:00 am España vs Cabo Verde
2:00 pm Bélgica vs Egipto
5:00 pm Arabia Saudita vs Uruguay
8:00 pm, Irán vs Nueva Zelanda
16 de junio
2:00 pm Francia vs Senegal
5:00 pm Repechaje vs Noruega
8:00 pm Argentina vs Argelia
11:00 pm Austria vs Jordania
17 de junio
12:00 pm Portugal vs Repechaje
3:00 pm Inglaterra vs Croacia
6:00 pm Ghana vs Panamá
9:00 pm Uzbekistán vs Colombia
18 de junio
11:00 am Repechaje vs Sudáfrica
2:00 pm Suiza vs Repechaje
5:00 pm Canadá vs Qatar
8:00 pm México vs Corea del Sur
19 de junio
2:00 pm Estados Unidos vs Australia
5:00 pm Escocia vs Marruecos
8:00 pm Brasil vs Haití
11:00 pm Repechaje vs Paraguay
20 de junio
12:00 pm Países Bajos vs Repechaje
3:00 pm Alemania vs Costa de Marfil
7:00 pm Ecuador vs Curazao
11:00 pm Túnez vs Japón
21 de junio
11:00 am España vs Arabia Saudita
2:00 pm Bélgica vs Irán
5:00 pm Uruguay vs Cabo Verde
8:00 pm Nueva Zelanda vs Egipto
22 de junio
12:00 pm Argentina vs Austria
4:00 pm Francia vs Repechaje
7:00 pm Noruega vs Senegal
10:00 pm Jordania vs Argelia
23 de junio
12:00 pm Portugal vs Uzbekistán
3:00 pm Inglaterra vs Ghana
6:00 pm Panamá vs Croacia
9:00 pm Colombia vs Repechaje
24 de junio
2:00 pm Suiza vs Canadá
2:00 pm Repechaje vs Qatar
5:00 pm Marruecos vs Haití
5:00 pm Escocia vs Brasil
8:00 pm Sudáfrica vs Corea del Sur
8:00 pm Repechaje vs México
25 de junio
3:00 pm Curazao vs Costa de Marfil
3:00 pm Ecuador vs Alemania
6:00 pm Túnez vs Países Bajos
6:00 pm Japón vs Repechaje
9:00 pm Repechaje vs Estados Unidos
9:00 pm Paraguay vs Australia
26 de junio
2:00 pm Noruega vs Francia
2:00 pm Senegal vs repchaje
7:00 pm Cabo Verde vs Arabia Saudita
7:00 pm Uruguay vs España
10:00 pm Nueva Zelanda vs Bélgica
10:00 pm Egipto vs Irán
27 de junio
4:00 pm Panamá vs Inglaterra
4:00 pm Croacia vs Ghana
6:30 pm, Colombia vs Portugal
6:30 pm Repechaje vs Uzbekistán
9:00 pm Argelia vs Austria
9:00 pm Jordania vs Argentina