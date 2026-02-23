MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  23 de febrero de 2026 - 08:46

Mundial 2026 FIFA: Calendario oficial de la fase de grupos

Repasa al completo el calendario oficial de la fase de grupos para la Copa Mundial 2026 de la FIFA en USA, Canadá y México.

FOTO: FIFA

Este es el calendario oficial de la FIFA para la Copa Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y USA.

Calendario oficial de fase de grupos del Mundial 2026

11 de junio de 2026

2:00 pm, México vs Sudáfrica

9:00 pm, Corea del Sur vs Repechaje de Europa

12 de junio de 2026

2:00 pm, Canadá vs Repechaje de Europa

8:00 pm, Estados Unidos vs Paraguay

13 de junio

2:00 pm, Qatar vs Suiza

5:00 pm, Brasil vs Marruecos

8:00 pm, Haití vs Escocia

11:00 pm, Australia vs Repechaje

14 de junio

12:00 pm Alemania vs Curazao

3:00 pm Países Bajos vs Japón

6:00 pm Costa de Marfil vs Ecuador

9:00 pm Repechaje vs Túnez

15 de junio

11:00 am España vs Cabo Verde

2:00 pm Bélgica vs Egipto

5:00 pm Arabia Saudita vs Uruguay

8:00 pm, Irán vs Nueva Zelanda

16 de junio

2:00 pm Francia vs Senegal

5:00 pm Repechaje vs Noruega

8:00 pm Argentina vs Argelia

11:00 pm Austria vs Jordania

17 de junio

12:00 pm Portugal vs Repechaje

3:00 pm Inglaterra vs Croacia

6:00 pm Ghana vs Panamá

9:00 pm Uzbekistán vs Colombia

18 de junio

11:00 am Repechaje vs Sudáfrica

2:00 pm Suiza vs Repechaje

5:00 pm Canadá vs Qatar

8:00 pm México vs Corea del Sur

19 de junio

2:00 pm Estados Unidos vs Australia

5:00 pm Escocia vs Marruecos

8:00 pm Brasil vs Haití

11:00 pm Repechaje vs Paraguay

20 de junio

12:00 pm Países Bajos vs Repechaje

3:00 pm Alemania vs Costa de Marfil

7:00 pm Ecuador vs Curazao

11:00 pm Túnez vs Japón

21 de junio

11:00 am España vs Arabia Saudita

2:00 pm Bélgica vs Irán

5:00 pm Uruguay vs Cabo Verde

8:00 pm Nueva Zelanda vs Egipto

22 de junio

12:00 pm Argentina vs Austria

4:00 pm Francia vs Repechaje

7:00 pm Noruega vs Senegal

10:00 pm Jordania vs Argelia

23 de junio

12:00 pm Portugal vs Uzbekistán

3:00 pm Inglaterra vs Ghana

6:00 pm Panamá vs Croacia

9:00 pm Colombia vs Repechaje

24 de junio

2:00 pm Suiza vs Canadá

2:00 pm Repechaje vs Qatar

5:00 pm Marruecos vs Haití

5:00 pm Escocia vs Brasil

8:00 pm Sudáfrica vs Corea del Sur

8:00 pm Repechaje vs México

25 de junio

3:00 pm Curazao vs Costa de Marfil

3:00 pm Ecuador vs Alemania

6:00 pm Túnez vs Países Bajos

6:00 pm Japón vs Repechaje

9:00 pm Repechaje vs Estados Unidos

9:00 pm Paraguay vs Australia

26 de junio

2:00 pm Noruega vs Francia

2:00 pm Senegal vs repchaje

7:00 pm Cabo Verde vs Arabia Saudita

7:00 pm Uruguay vs España

10:00 pm Nueva Zelanda vs Bélgica

10:00 pm Egipto vs Irán

27 de junio

4:00 pm Panamá vs Inglaterra

4:00 pm Croacia vs Ghana

6:30 pm, Colombia vs Portugal

6:30 pm Repechaje vs Uzbekistán

9:00 pm Argelia vs Austria

9:00 pm Jordania vs Argentina

