Santos de Neymar Jr cae por goleada ante Coritiba en su último partido antes de la lista de Brasil

El Santos fue goleado este domingo como local por el Coritiba (0-3), en un partido de la decimosexta jornada de la Liga brasileña en el que Neymar Jr se desesperó con los árbitros tras ser sustituido por un error del cuarto colegiado.

El '10' sufrió una nueva derrota en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en junio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Existe una enorme expectación en el país sobre si el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain formará parte de la convocatoria que anunciará el técnico italiano este lunes en Río de Janeiro.

Este domingo, el delantero tenía una última oportunidad para convencer a 'Carletto' y no la aprovechó.

Empezó como titular en la posición de falso '9' y se marchó sustituido en el minuto 64 en un cambio que levantó las iras del atacante de 34 años.

El cuarto árbitro levantó el cartelón con el dorsal 10 por error, mientras Neymar recibía atención médica en la banda por unas molestias en un gemelo.

Sin embargo, previamente, la comisión técnica del Santos había comunicado por escrito al cuerpo arbitral que el sustituido sería el argentino Gonzalo Escobar para dar entrada al delantero Robinho Jr.

Pero en vez de aparecer el dorsal 31 del lateral izquierdo, brilló en rojo el 10 de Neymar.

Cuando se enteró, 'Ney' se fue corriendo hacia el cuarto árbitro y hasta agarró el papel en el que el Santos había avisado del cambio y lo enseñó con rabia a las cámaras de televisión.

El partido se reanudó y Neymar siguió protestando y hasta fue amonestado por el árbitro.

Caen por goleada

Para entonces, el conjunto paulista perdía 0-3 en el Neo Química Arena de São Paulo. Breno Lopes anotó un doblete y el mediapunta portugués Josué marcó el tercero de penalti para el Coritiba. Todos en la primera mitad.

El Santos, además, terminó en inferioridad con la expulsión del extremo argentino Álvaro Barreal en el minuto 72. Con el pitido final, la afición santista abucheó a los suyos y Neymar se fue directo a los vestuarios.

Con esta derrota, el cuadro dirigido por Cuca roza la zona descenso con 18 puntos en 16 partidos, a falta del resto de resultados de la jornada.

FUENTE: EFE