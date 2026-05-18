Nacho elogia a su ex compañero Dani Carvajal en su despedida del Real Madrid

Nacho Fernández, jugador del Al-Qadisiyah saudí y ex del Real Madrid, deseó lo mejor a su antiguo compañero y amigo Dani Carvajal, después de anunciarse este lunes su marcha del club blanco tras 13 temporadas: "Enhorabuena leyenda, un ejemplo de entrega absoluta", dijo.

Nacho, canterano de 'La Fábrica' al igual que Carvajal, jugó en el equipo 'merengue' desde 2011 hasta 2024.

Juntos ganaron un total de 26 títulos, incluidas seis Ligas de Campeones, situándose a la altura de otras leyendas del fútbol mundial como Paco Gento, Luka Modric o Toni Kroos.

Nacho recuerda los tiempos con Dani Carvajal

El también defensa quiso despedir al actual capitán del Real Madrid con un sentido mensaje en su perfil de la red social 'X', en el que rememoró varias etapas juntos.

"Carva, que etapa más bonita me ha tocado vivir contigo. Lo que hemos sentido y sufrido, pero sobre todo, disfrutado. Crecer contigo y con tu familia en el club de nuestra vida ha sido lo mejor sin duda. Ahora te toca vivir algo diferente pero seguro que increíble también. Enhorabuena leyenda, un ejemplo de entrega absoluta", escribió Nacho.

Dani Carvajal se despedirá como jugador del Real Madrid durante la última jornada de Liga, programada para este sábado ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.