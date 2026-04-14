Selección de Panamá: ¿Cuáles son los precios de las camisetas para el Mundial 2026?

Reebok, empresa estadounidense de ascendencia inglesa subsidiaria del grupo Authentic Brands Group (ABG), lanzó las nuevas camisetas que utilizará la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 y muchos ya se preguntan los precios de las mismas.
Según informó Reebok en su página web, las compras realizadas antes del 15 de abril serán entregadas a partir del 20 de abril.
Los dirigidos por Thomas Christiansen estarían estrenando la camiseta en el partido del domingo 31 de mayo ante Brasil en el marco de la despedida de la escuadra brasileña previo a su viaje al Mundial.
Calendario de la selección de Panamá en el Mundial 2026
- Miércoles, 17 de junio 2026 19:00 - Ghana vs Panamá (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
- Martes, 23 de junio 2026 19:00 - Panamá vs Croacia (18:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Toronto
- Sábado, 27 de junio 2026 17:00 - Panamá vs Inglaterra (16:00 de Panamá) – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey