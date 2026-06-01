Orlando Mosquera: "Hubo mucha desconcentración"

Orlando Mosquera , portero de la Selección de Panamá brindó sus reacciones tras caer en el Estadio Maracaná ante Brasil.

"Estos partidos nos vienen bien a nosotros de cara a lo que estamos buscando; sabemos lo que es la selección de Brasil, un equipo con muy buenos jugadores individuales y grupales, pero bueno eso nos queda para aprender de cara a lo que viene", señaló Mosquera.

Del partido destacó: "El primer tiempo todos lo vieron, hicimos un buen trabajo, en el segundo lastimosamente cometimos muchos errores que contra estos países con esta clase de jugadores pagamos muy caro y ahora queda ver en frio el video para lo que viene".

"Sí, cometimos muchos errores es porque hubo mucha desconcentración y creo que nos pasó factura eso y ahora toca aprender de eso".