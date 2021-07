Copa Oro 2021: "Cualquiera puede jugar, aquí nadie es titular", Rolando Blackburn

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda de estar acá. En lo personal sí era una revancha, se me dieron las cosas y estoy tranquilo. Lo que pasó ante Catar me dan más ganas de seguir trabajando, más hambre y esperemos que se den las cosas", comentó el delantero de The Strongest de Bolivia quien había jugado por última vez con Panamá en la Liga de Naciones Concacaf ante Bermudas en septiembre del 2019.

Esta es la primera ocasión en la que el delantero de 31 años es llamado en la era de Thomas Christiansen, y pese a que fue de los últimos en unirse a la concentración en Houston, el técnico hispano-danés decidió ponerlo titular, señalando que le había gustado lo que había visto en los entrenamientos donde lo notó "fino de cara al gol".

Rolando Blackburn, quien ya suma 8 goles en 38 partidos con la selección, ha sido criticado muchas veces cuando ha vestido la 'Roja' y frente a esas críticas, señaló que "La verdad creo que es un don que me ha dado Dios, cuando me critican lo tomo tranquilo, eso me motiva más y me fortalece más. Me exijo a mi mismo para que la gente se de cuenta que tengo las cualidades para estar".

El atacante también confesó que cuando no ha sido convocado en ocasiones anteriores, sí se ha entristecido, pero que nunca ha perdido la fe. "Cuando no me llaman, siempre me quedo tranquilo. Uno se pone triste porque quiere estar, pero soy profesional y acepto las decisiones del DT. Nunca perdí la fe. Me tocó entrar de manera lamentable por el contagio de Waterman, Dios todo lo hace con un propósito", indicó.

La selección de Panamá enfrentará en su segundo partido de la Copa Oro 2021 a su similar de Honduras el sábado 17 de julio en Houston, un duelo en el cual Rolando Blackburn no se ve seguro como titular, pese a las dos anotaciones que tuvo en el primer juego.

"No hay espacio solo para uno, para ustedes iba a salir Gaby ante Catar y salí yo. Así mismo en el otro partido puede salir Gaby o Fajardo, Aquí nadie es titular y hay una competencia muy sana, cada uno le exige al otro y eso es muy bueno", comentó 'Roly', quien además aclaró que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y que "no me creo la película cuando pasan cosas a mi favor, el fútbol es muy cambiante".

Honduras es el líder actual del Grupo D luego de haber goleado 4-0 a Granada y Panamá necesita sumar un triunfo para mantener altas sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final donde solo clasifican los dos mejores equipos de cada grupo.

Sobre esto, Rolando Blackburn fue claro: "La mentalidad es ganar o ganar. Sabemos que tenemos una chance alta de clasificar. Honduras tiene un equipo muy fuerte, va a ser una batalla y esperemos en Dios que se nos den las cosas a favor de nosotros".

Concacaf anunció que los boletos para este partido se agotaron, por lo que habrán unos 22.000 fanáticos en el BBVA Stadium.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el Panamá - Honduras por la Copa Oro 2021:

Fecha: Sábado, 17 de julio

Lugar: BBVA Stadium, Houston, Texas

Hora: 9:00 p.m.

Transmisión: Sintoniza la previa de este encuentro desde las 8:30 p.m. por RPC Canal 4 y a través Medcom Go.