Técnico de Rusia responde a Cristiano Ronaldo tomándose una Coca Cola en plena conferencia

Pues a Stanislav Cherchesov, seleccionador de Rusia, sí le gusta la Coca-Cola#EURO2020

La acción de Cristiano Ronaldo el pasado lunes, generó que los títulos de Coca Cola Co. abrieran el martes a la baja a US$ 55,24 dólares, frente al cierre previo de US$ 56,16 dólares. Ello implicó una pérdida de valor de mercado intradía de US$ 3.972 millones desde un valor de US$ 242.100 millones, para quedar en unos US$238.000 millones.

Es cierto que las acciones de la empresa de bebidas ya habían presentado una caída de 1.09% el lunes, tras un avance de 2.61% en el último mes.