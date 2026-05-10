Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Bosnia y Herzegovina

La Selección de Bosnia y Herzegovina llegará al Mundial 2026 con una combinación interesante entre experiencia y juventud, un aspecto que ha sido clave en el proyecto liderado por Sergej Barbarez después de lograr una histórica clasificación mediante los playoffs europeos.

El gran referente del equipo sigue siendo Edin Dzeko . A sus 40 años, el histórico delantero continúa siendo el capitán, líder y máximo goleador de la selección. Durante las eliminatorias volvió a demostrar su importancia marcando goles decisivos y guiando al grupo en los momentos más complicados. Incluso estableció nuevos récords de longevidad para Bosnia y para las eliminatorias europeas rumbo al Mundial.

Más allá de los números, Dzeko representa la identidad competitiva del equipo. Su experiencia en clubes como Manchester City, Roma, Inter y Fenerbahçe le ha permitido convertirse en un líder natural dentro del vestuario. Bosnia sigue utilizando mucho su juego de espaldas, su capacidad aérea y su inteligencia táctica para generar peligro ofensivo.

Otro futbolista fundamental es Ermedin Demirovic, delantero del Stuttgart alemán y considerado el socio ideal de Dzeko en ataque. Demirovic aporta movilidad, presión alta y agresividad ofensiva, características que encajan perfectamente con el estilo vertical que pretende Barbarez. Su crecimiento en la Bundesliga lo ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas del equipo balcánico.

En la mitad de la cancha destaca Benjamin Tahirovic, mediocampista con gran capacidad técnica y visión de juego. El joven volante se ha consolidado como una pieza importante en la transición entre defensa y ataque gracias a su precisión en los pases y su inteligencia táctica. Muchos analistas consideran que puede convertirse en el líder del mediocampo bosnio durante los próximos años.

En defensa, uno de los hombres más importantes es Sead Kolašinac. El experimentado zaguero aporta liderazgo, fortaleza física y carácter competitivo. Su experiencia en ligas de alto nivel como la Premier League y la Serie A ha sido clave para darle mayor estabilidad defensiva al equipo.

También sobresale Amar Dedic, lateral derecho que se ha convertido en una de las piezas más dinámicas de la selección. Su velocidad y capacidad ofensiva le permiten ser constantemente una opción de ataque por las bandas, algo muy importante en el sistema táctico de Barbarez.

Jugadores revelación de la Selección de Bosnia y Herzegovina

El jugador revelación de Bosnia y Herzegovina rumbo al Mundial 2026 es Esmir Bajraktarevic. El joven extremo de 21 años ha sido una de las grandes apariciones del proceso clasificatorio gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas en el uno contra uno. Sus actuaciones durante la repesca europea y en partidos clave de las eliminatorias despertaron gran expectativa entre los aficionados bosnios.

Bajraktarevic se caracteriza por su juego directo y explosivo. Muchos especialistas consideran que puede convertirse en una de las sorpresas del Mundial debido a su capacidad para cambiar partidos desde las bandas. Además, su crecimiento en el fútbol europeo ha sido seguido de cerca por distintos clubes importantes.

La afición bosnia también tiene grandes expectativas sobre jóvenes talentos como Kerim Alajbegovic, Samed Bazdar y Nidal Celik, quienes representan la nueva generación que busca consolidar a Bosnia nuevamente en la escena internacional. En redes sociales y foros especializados, muchos aficionados destacan que esta mezcla de veteranos y jóvenes podría convertir al equipo en uno de los rivales incómodos del torneo.