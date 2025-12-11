BOXEO UEFA Europa League -  11 de diciembre de 2025 - 10:16

Europa League: Partidos para hoy jueves 11 de diciembre

Conoce a continuacipon los partidos que se disputaran este jueves 11 de diciembre en la UEFA Europa League.

Este jueves 11 de diciembre continua una jornada más de la UEFA Europa League, con duelos entre destacados clubes alrededor del "viejo continente".

Partidos para hoy jueves 11 de diciembre en la Europa League

Young Boys vs Lille a las 12:45 P.M.

Niza vs Braga, 12:45 P.M.

Ferencvaros vs Rangers a las 12:45 P.M.

Dinamo Zagreb vs Real Betis a las 12:45 P.M.

Sturm vs Estrella Roja, 12:45 P.M.

Ludogorets vs PAOK a las 12:45 P.M.

Utrecht vs Nottingham Forest, 12:45 P.M.

Midtjylland vs KRK Genk a las 12:45 P.M.

Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv , duelo que cierra la jornada de las 12:45 P.M.

Partidos de las 3:00 P.M.

Celta de Vigo vs Bolonia

Basel vs Aston Villa

Celtic FC vs A.S. Roma

Porto vs Malmo

Lyon vs Go Ahead Eagles

FCSB vs Feyenoord

Friburgo vs RB Salzburg

Panathinaikos vs Viktoria Plzen

Brann vs Ferebache

