Europa League: Partidos para hoy jueves 11 de diciembre

Este jueves 11 de diciembre continua una jornada más de la UEFA Europa League, con duelos entre destacados clubes alrededor del "viejo continente".
Niza vs Braga, 12:45 P.M.
Ferencvaros vs Rangers a las 12:45 P.M.
Dinamo Zagreb vs Real Betis a las 12:45 P.M.
Sturm vs Estrella Roja, 12:45 P.M.
Ludogorets vs PAOK a las 12:45 P.M.
Utrecht vs Nottingham Forest, 12:45 P.M.
Midtjylland vs KRK Genk a las 12:45 P.M.
Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv , duelo que cierra la jornada de las 12:45 P.M.
Partidos de las 3:00 P.M.
Celta de Vigo vs Bolonia
Basel vs Aston Villa
Celtic FC vs A.S. Roma
Porto vs Malmo
Lyon vs Go Ahead Eagles
FCSB vs Feyenoord
Friburgo vs RB Salzburg
Panathinaikos vs Viktoria Plzen
Brann vs Ferebache