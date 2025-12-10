Thomas Christiansen habla sobre el año de la selección de Panamá y la clasificación al Mundial 2026

La selección de Panamá cumplió con su objetivo principal de clasificar al Mundial 2026 y fue de la mano del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen quién conversó con Deportes RPC sobre todo lo que vivió desde Nations League hasta las eliminatorias.

Panamá arrancó el año clasificando a la final de Liga de Naciones Concacaf donde perdieron sobre el final ante México tras un error de José Córdoba con una mano en el área.

"Lo primero hemos conseguido ir a una final que era histórico, un título es lo máximo, el equipo fue con todo para ganar el partido, tuvimos las ocasiones para meterla, pero sabemos la calidad que tiene México".

Thomas Christiansen habla de las eliminatorias

El entrenador de Panamá explicó por qué se le hace difícil jugar en un mes de marzo y es que la mayoría de sus jugadores llegan fuera de ritmo, sin embargo lograr una final fue muy importante y clave para la confianza rumbo a la segunda fase de eliminatorias.

Christiansen aseguró que quería seguir confiando en su línea de 5 en la última ronda de eliminatorias y se traicionó en el mes de septiembre, por eso cambió y se sintió con más confianza.

El DT además habló de la importancia de tener jugadores como Kadir Barría en Botafogo, también contar con fichas claves como Cristian Martínez, que explicó el tema del GPS.

"No uso el GPS en medio de los partidos, conozco a los jugadores y les veo sus rostros y sé cuando están agotados".