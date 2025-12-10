Inter Miami confirma amistosos con Barcelona en Ecuador y Atlético Nacional en Medellín

El argentino Lionel Messi encabezará la nómina del Inter Miami en un amistoso ante Atlético Nacional, que se jugará el sábado 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, informó este miércoles la organización del juego.

Al lado de Messi estarán el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, al igual que otros jugadores de renombre que hacen parte del Inter Miami, que se coronó campeón de la MLS tras vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final el domingo pasado.

Inter Miami también viajará a Ecuador

Lionel Messi jugará en Ecuador el próximo 7 de febrero, cuando el Inter Miami de Estados Unidos se enfrente al Barcelona, de Guayaquil, como parte de la gira del club estadounidense por varias ciudades sudamericanas, anunció este miércoles el equipo ecuatoriano en su cuenta de Instagram.

"El partido de la historia, Inter Miami frente a Barcelona, que se disputará el 7 de febrero en el estadio 'Banco Pichincha'", publicó el conjunto ecuatoriano.

Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo a los periodistas que "capaz será la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo".