Teófimo López y Shakur Stevenson tuvieron cara a cara en Conferencia de Prensa

El campeón The Ring y OMB del peso superligero Teófimo López se vio cara a cara ante su próximo rival, el invicto y talentoso estadounidense Shakur Stevenson, que asciende en busca de reinar en una nueva categoría en el boxeo.

López (22-1, 13 KOs), de 28 años de edad hará una nueva defensa titular tras superar a Arnold Barboza Jr en su última salida al cuadrilátero, mientras que si rival, también de 28 años de edad, Stevenson (24-0, 11 KOs) llega a este nuevo reto luego de superar y sorprender al intercambiar golpes en el centro del ring e incluso de espaldas a las cuerdas con el pegador mexicano William "Camarón" Zepeda.

Teófimo López y Shakur Stevenson, un choque de grandes talentos

“He visto muchas debilidades en el juego de Teófimo. Muchas de esas debilidades son mentales. Voy a exponerlo. Quiero demostrarle al mundo que soy el mejor. Él no se da cuenta de lo bueno que soy. Cuando llegue la noche de la pelea, se dará cuenta de que voy a llevar mi juego a un nivel que nunca antes había visto. Teo es un peleador de alto nivel, pero no está a mi nivel. Yo soy un peleador de élite”, señaló el siempre sonriente Stevenson en Conferencia de Prensa.

“Considero a Shakur el mejor boxeador de mi historial hasta la fecha. Somos dos de los mejores boxeadores que todos consideran. Estamos a punto de darnos un festín en la meca del boxeo. Este tipo es el mejor, y estamos aquí para enfrentarnos al mejor. Vamos contra todo pronóstico, y desafiando las probabilidades ... (Las casas de apuestas) deberían mantener las probabilidades altas a favor de Shakur. Tengo a muchos que están hambrientos y necesitan ganar dinero”, destacó López.

Dos estilos distintos, pero ambos con explosividad y potencia para derribar al otro se medirán en un mítico escenario del deporte, el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

Teófimo López y Shakur Stevenson crecieron en la misma generación deportiva, desde su competición como amateurs en los Juegos Olímpicos de Rio 2026, en donde uno representó a Honduras por sus raíces y el otro a Estados Unidos, consiguiendo la medalla de plata en la categoría de peso gallo.

De momento The Ring Magazine a revelado que la velada se transmitirá exclusivamente por DAZN Boxing la noche del 31 de enero, en un gran inicio de 2026.