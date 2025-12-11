BOXEO Boxeo Internacional -  11 de diciembre de 2025 - 11:03

The Ring Magazine: ¿Cuál es el actual ranking libra por libra del mundo?

Conoce a continuación el actual ranking libra por liba del mundo en el boxeo, según The Ring Magazine.

FOTO: Bam y Bud vía Instagram

La reconocida revista The Ring Magazine reúne en un top 10 a los mejores libra por libra del mundo del boxeo actual, un ranking siempre conformado por grandes talentos.

Nueva actualización libra por libra de The Ring Magazine

1 TERENCE CRAWFORD EE. UU. 42-0-0 (31 KOs)

2 OLEKSANDR USYK Ucrania 24-0-0 (15 KOs)

3 NAOYA INOUE Japón 31-0-0 (27 KO)

4 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 23-0-0 (16 KOs)

5 DMITRY BIVOL Rusia 24-1-0 (12 KO)

5 ARTUR BETERBIEV Rusia 21-1-0 (20 KO)

6 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 22-0-0 (15 KOs)

7 JUNTO NAKATANI Japón 31-0-0 (24 KOs)

8 SHAKUR STEVENSON EE. UU. 24-0-0 (11 KOs)

9 DAVID BENAVIDEZ EE.UU. 30-0-0 (24 KOs)

10 DEVIN HANEY EE.UU 33-0 (15 KOs)

El estadounidense "Bud" Crawford lidera la última actualización tras despojar de todos los cinturones al mexicano Canelo Álvarez el pasado mes de septiembre, en un esperado choque en el peso supermediano.

Otro con ascenso fue el de Álamo City, Jesse "Bam" Rodríguez que pasó del sexto lugar al curto luego de su actuación brillante ante "Puma" Martínez en unificación.

