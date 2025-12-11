The Ring Magazine: ¿Cuál es el actual ranking libra por libra del mundo?

La reconocida revista The Ring Magazine reúne en un top 10 a los mejores libra por libra del mundo del boxeo actual, un ranking siempre conformado por grandes talentos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

2 OLEKSANDR USYK Ucrania 24-0-0 (15 KOs)

3 NAOYA INOUE Japón 31-0-0 (27 KO)

4 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 23-0-0 (16 KOs)

5 DMITRY BIVOL Rusia 24-1-0 (12 KO)

5 ARTUR BETERBIEV Rusia 21-1-0 (20 KO)

6 JESSE RODRIGUEZ EE.UU. 22-0-0 (15 KOs)

7 JUNTO NAKATANI Japón 31-0-0 (24 KOs)

8 SHAKUR STEVENSON EE. UU. 24-0-0 (11 KOs)

9 DAVID BENAVIDEZ EE.UU. 30-0-0 (24 KOs)

10 DEVIN HANEY EE.UU 33-0 (15 KOs)

El estadounidense "Bud" Crawford lidera la última actualización tras despojar de todos los cinturones al mexicano Canelo Álvarez el pasado mes de septiembre, en un esperado choque en el peso supermediano.

Otro con ascenso fue el de Álamo City, Jesse "Bam" Rodríguez que pasó del sexto lugar al curto luego de su actuación brillante ante "Puma" Martínez en unificación.