El FC Barcelona anuncia renovación de Eric Garcia

El jugador español de 24 años de edad Eric Garcia firmó renovación con el FC Barcelona hasta el año 2031, después de destacarse en el equipo de Hansi Flick.

Eric García afirmó que su sueño siempre fue "jugar en el Barça y ganar muchos títulos", incluso cuando tuvo que marcharse una temporada cedido al Girona: "El paso de irme allí fue muy importante para jugar muchos minutos y volver a coger este nivel, y quiero agradecer a Míchel la confianza que tuvo en mí".

El jugador catalán reconoció que, al inicio del curso pasado, le estaba "costando entrar" en el once de Hansi Flick, porque una lesión le impidió hacer la pretemporada. Pero que "todo cambió" tras el partido de Liga de Campeones ante el Benfica.

Esta campaña, Eric García está siendo el jugador más utilizado por Flick, que recurre a él para cubrir la posición de central, lateral derecho o mediocentro.

A sus 24 años, el internacional español se encuentra en plenitud, pero no ha tenido fácil triunfar en el Barcelona: "Llegué aquí muy joven y en una época difícil para el club, pero siempre me mantuve tranquilo y sabía de mis cualidades. Y sé que por jugar bien ahora, no soy el mejor del mundo, ni que volveré a ser el peor el día que la cague".

FUENTE: EFE