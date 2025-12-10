LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  10 de diciembre de 2025 - 12:55

¿Dónde jugará? Cecilio Waterman se despidió del Coquimbo Unido

El atacante panameño Cecilio Waterman publicó un mensaje en sus redes sociales, despidiéndose del Coquimbo Unido.

¿Dónde jugará? Cecilio Waterman se despidió del Coquimbo Unido

¿Dónde jugará? Cecilio Waterman se despidió del Coquimbo Unido

FOTO: CECILIO WATERMAN

Waterman de 34 años deja el club después de anotar 13 goles en Liga y Copa durante el 2025.

El atacante ahora debe decidir su futuro en busca de llegar de la mejor manera posible a la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

Mensaje de Cecilio Waterman

Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto.

Logramos ser CAMPEONES bajando una histórica estrella, rompiendo todos los récords como la linda familia que formamos en el club, con quienes estuvieron en cada partido y con los que de una u otra forma sienten la pasión por estos lindos colores. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida... Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA‍

Ojalá en algún momento nuestros caminos de vuelvan a encontrar, COQUIMBO querido.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡SE QUEDA! Aníbal Godoy seguirá vistiendo los colores del San Diego FC

Concachampions 2026: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy chocarán en primera ronda

Selección de Inglaterra confirma amistosos ante Uruguay y Japón

Recomendadas

Últimas noticias