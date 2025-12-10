La selección de Panamá disputará amistoso ante Bolivia

La Selección de Panamá disputará un partido amistoso internacional el próximo domingo 18 de enero cuando se enfrente como visitante a su similar de Bolivia , en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia.

El partido, que no entra en las denominadas fechas FIFA, se jugará con jugadores del plano local provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro marcará el inicio del calendario futbolístico del 2026 para el fútbol panameño en sus selecciones nacionales.

Para Panamá, el partido sigue la línea de la programación acostumbrada de partidos amistosos internacionales con jugadores de la LPF a principio de cada año.

El año pasado, una selección del plano local vio acción en los primeros meses del año en amistosos internacionales frente al club Universitario, de Perú, el 24 de enero, y luego ante la selección de Chile, en el mes de febrero.

Así como también, en el 2022, cuando Panamá se midió de visita en Lima, a su similar de Perú, en otro encuentro entre selecciones del plano local.

La última vez que Panamá disputó un partido amistoso como visitante ante Bolivia fue el pasado 27 de agosto del 2023, en la ciudad de Cochabamba, en un encuentro internacional que concluyó con triunfo para la escuadra panameña por 2-1 con doblete de Kahiser Lenis.

FUENTE: FEPAFUT