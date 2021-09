Leon Goretzka extendió su contrato con el Bayern Múnich

"Con el FC Bayern, hemos ganado todo lo que hay que ganar en los últimos tres años. Pero aún más bonito que ganar títulos es confirmar y repetir estos éxitos. Queremos seguir avanzando en los próximos años", dice el joven de 26 años. "El equipo, el club y el entorno no sólo son muy profesionales, sino también familiares. Esta mezcla es una de las garantías de éxito de este club. Me alegro mucho de que me hayan permitido ampliar mi contrato anticipadamente hasta 2026".