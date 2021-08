Mbappé "no tiene excusa" para abandonar el PSG, afirma Al Khelaifi

Kylian Mbappé , que termina contrato en junio de 2022 con el PSG , "no tiene excusa" para abandonar el club después del fichaje de Lionel Messi , aseguró este miércoles el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa", lanzó Al Khelaifi en rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, al margen de la presentación de Messi. La prensa española evoca una posible marcha al Real Madrid del astro francés, que no ha renovado su contrato.

Kylian Mbappé, campeón del mundo muy joven, espera ahora junto a Messi y Neymar, tener un tridente espectacular para lograr el objetivo principal: ganar la Champions League.