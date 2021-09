Qatar 2022: Podrían obligar a fanáticos y jugadores estar vacunados para el Mundial

Pese a que aún queda más de un año para que se realice el mismo, donde se espera que una gran población mundial ya esté inoculada contra la COVID-19 , las autoridades cataríes no se confiarían, y lo pedirían también para los jugadores.

"Qatar no autorizará a los aficionados en los estadios que no tengan su esquema de vacunación completo", había informado la Qatar News Agency sobre el COVID-19 en el país catarí.

En caso que el fanático no haya podido vacunarse, el país del Medio Oriente tendrá a su disposición un millón de vacunas, a través de una negociación que actualmente mantiene con una farmacéutica.

En Qatar actualmente tienen el 80% de su país vacunado, y además quieren ofrecer una Copa del Mundo libre de COVID-19, tomando en cuenta la realidad sanitaria a un año del evento.

TEMA DE DEBATE

La vacunación obligatoria abriría un fuerte debate para la máxima organización del fútbol, la FIFA, debido a que tendría que ceder por la petición del país que organizará el certamen.

The Athletic publicó que incluso ya se barajan alternativas, como la realización de hisopados cada tres días para aquellos profesionales que no estén y no deseen recibir la inyección, que los protege de la COVID-19.

En los últimos torneos regionales, como la Copa América, Eurocopa o Copa Oro, la vacuna no era obligatoria para los atletas, aunque en el caso de la CONMEBOL, brindó suficientes vacunas para que todos los futbolistas dispuestos, pudieran cumplir con su esquema completo de vacunación.

La Copa del Mundo en Qatar 2022 arrancará el 21 de noviembre, y se irá hasta el 18 de diciembre, en fechas atípicas para este torneo, y que será el último con 32 participantes, debido a las reformas de la FIFA para el 2026 con 48 naciones.