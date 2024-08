París 2024: Colombiano Anthony Zambrano abandona el repechaje de 400 metros por lesión

Ello le obligaba a ir a la repesca, una de las novedades de esta edición olímpica en algunas distancias, para tratar de seguir en la competición, pero finalmente renunció y no figuró en la salida este lunes.

En redes sociales, reveló que corrió el domingo con un problema físico.

"Me lastimé el tobillo izquierdo, tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. Gracias por todo, pero me retiro este año de la pista. El otro año ya volvemos con toda", escribió Zambrano en su Instagram.

El domingo, después de su carrera, había pasado por la zona mixta sin detenerse ante los requerimientos de los periodistas, visiblemente contrariado.

Destacado colombiano queda fuera de París 2024

Se evaporaron así antes de lo previsto las opciones de uno de los nombres destacados de la delegación colombiana, que además de la plata olímpica de 2021 fue también subcampeón mundial en 2019, año en el que consiguió además ser campeón panamericano.

Sin embargo, las últimas temporadas han sido complicadas para el atleta de 26 años, que el año pasado fue eliminado por una descalificación en la primera ronda en el Mundial de Budapest.

La alegría latinoamericana en ese repechaje la dio el argentino Elián Larregina (24 años), que ganó su serie (45.36) y se clasificó para las semifinales del martes.

FUENTE: AFP