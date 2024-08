París 2024: Gianna Woodruff fue autocrítica tras finalizar participación

Autocrítica luego de competición en París 2024

"Creo que todo sucedió tan rápido, que lo estaba teniendo y luego debo haberme quedado sin gasolina un poco, me tropecé con mis propios pies y simplemente no tenía suficiente, como si estuviera ahí y luego no estuviera", destacó Woodruff.

"No sentí nada para ser honesta, no fue hasta como cuando cruzamos la línea, que yo estaba como oh dispara, alguien ya estaba justo ahí, pero lo estaba dando todo, ella tenía un poco más para dar al final y ahora se que para la próxima trabajamos en las cosas pequeñas y aprendemos de lo que podemos hacer para mejorar", añadió,

"Espero seguir entrando en algunas competiciones, tal vez quedarme aquí en Europa, pero sí, tenemos el campeonato mundial el próximo año, luego tenemos los Juegos Olímpicos en el 2028, así que ustedes no verán mi fin, volveré".

Mensaje a Panamá

"Muchas gracias a todos, están en mi corazón siempre, te quiero mucho y espero estén orgullosos de mí", finalizó la atleta panameña.