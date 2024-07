París 2024: Kristine Jiménez solicita apoyo de nuevas infraestructuras para el judo

"Realmente me motivó mucho el primer combate y había que estar listo para un segundo y lamentablemente no lo pude sacar adelante", fueron las primeras palabras de Jiménez.

"Soy una persona muy trabajadora, he dado todo lo que tengo y me he esforzado mucho para acoplarme en esta categoría", añadió sobre su adaptación en los 57 kg, luego de estar en Tokio 2020 en los 52 kg.

Jiménez en los dieciseisavos de final logró imponerse por Ippon sobre la siria Muna Dahouk, quien compitió bajo la bandera del Equipo de Refugiados del COI en los Juegos Olímpicos.

Kristine Jiménez pensó en el retiro

“Un día me retiré en un bus de regreso de una competencia en Costa Rica porque no gané nada y dije que me dedicaría a estudiar y la Federación de Judo me dijo que no y me apoyaron y aquí estoy en mis segundos Juegos Olímpicos”, confesó.

Solicita apoyo de infraestructuras deportivas - París 2024

Kristine de 28 años, solicitó apoyo de estructuras para poder prepararse de mejor manera y rendir a un alto nivel.

"Mis compañeros están anhelando tener un gimnasio nuevo en donde entrenar, especialmente en Veraguas. Tenemos muchachos que vienen subiendo de categoría y que tienen el potencial para llegar a los Juegos Olímpicos".

Para finalizar, Kristine espera tener instalaciones adecuadas y entrenadores con paga para mejorar los resultados.