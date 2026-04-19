Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de oro en Flag football femenino Foto: COP

En el partido por la medalla de oro disputado en el Estadio Emilio Royo, la selección de Panamá derrotó a Venezuela 64-0 en el Flag football Femenino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, anotando 43 puntos en el primer tiempo y 21 en el segundo.

Con este resultado, las panameñas se colgaron la presea dorada en una disciplina donde siempre son protagonistas, algo que no pudo lograr la masculina, tras caer horas antes 32-34 frente a Brasil en el mismo escenario.

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