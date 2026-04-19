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Juegos Suramericanos de la Juventud Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 -  25 de abril de 2026 - 18:05

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de oro en Flag football femenino

Panamá hizo respetar la casa en la final del Flag football femenino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de oro en Flag football femenino

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de oro en Flag football femenino

Foto: COP

En el partido por la medalla de oro disputado en el Estadio Emilio Royo, la selección de Panamá derrotó a Venezuela 64-0 en el Flag football Femenino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, anotando 43 puntos en el primer tiempo y 21 en el segundo.

Con este resultado, las panameñas se colgaron la presea dorada en una disciplina donde siempre son protagonistas, algo que no pudo lograr la masculina, tras caer horas antes 32-34 frente a Brasil en el mismo escenario.

La delegación de Panamá se encuentra en el octavo lugar del medallero con 17 en total: 10 de bronce, 3 de plata y 4 de oro.

Resultados de Panamá en el Flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Panamá 53-14 Brasil
  • Venezuela 0-62 Panamá
  • Panamá 56-0 Venezuela
  • Brasil 6-61 Panamá
  • Panamá 64-0 Venezuela (final)
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