Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá se colgó la de plata en Flag football masculino

En el partido por la medalla de oro disputado en el Estadio Emilio Royo, la selección de Panamá cayó ante Brasil 32-34 en el Flag football masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
El seleccionado nacional llegó a este partido con marca perfecta de 7-0, sumando la ronda preliminar y la fase semifinal.
La delegación de Panamá se encuentra en el octavo lugar del medallero con 16 en total: 10 de bronce, 3 de plata y 3 de oro.
Resultados de Panamá en el Flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
- Panamá 55-34 Brasil
- Uruguay 13-60 Panamá
- Panamá 63-20 Argentina
- Panamá 51-0 Uruguay
- Argentina 6-44 Panamá
- Brasil 32-33 Panamá
- Panamá 39-0 Uruguay (semifinal)
- Panamá 32-34 Brasil (final)