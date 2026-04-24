Real Madrid: XI confirmado para medirse al Betis en LaLiga

El Real Madrid se enfrenta al Real Betis Balompié y ya presentó su XI con bajas importantes incluyendo al mediocentro Aurelien Tchouaméni.

Solo quedan seis partidos para finalizar LALiga, por lo que cumplido el partido contra el Betis se medirá al Espanyol, Barcelona y Sevilla, a domicilio, y Oviedo y Athletic Club, en casa.