24 de abril de 2026 - 12:46

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Betis en LaLiga

El técnico Álvaro Arbeloa presentó el once inicial del Real Madrid para medirse al Betis en el Estadio Benito Villamarín.

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Betis en LaLiga

Real Madrid: XI confirmado para medirse al Betis en LaLiga

FOTO: REAL MADRID

Solo quedan seis partidos para finalizar LALiga, por lo que cumplido el partido contra el Betis se medirá al Espanyol, Barcelona y Sevilla, a domicilio, y Oviedo y Athletic Club, en casa.

XI DEL REAL MADRID VS REAL BETIS

Lunin, Trent, Rüdiger, Mendy, Belligham, Valverde, Thiago, Brahim, Mbappé, Vini JR.

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