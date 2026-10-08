CAI vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver jornada 12 Apertura 2026 LPF

El conjunto del Veraguas United enfrentará al CAI en un emocionante choque de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los veragüenses llegarán motivados a este encuentro tras vencer 2-1 al Tauro FC en el Estadio "Toco" Castillo en Santiago, mientras que el CAI igualó 1-1 con el Deportivo Árabe Unido de Colón en la pasada fecha.

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Tras 11 fechas disputadas, los dirigidos por Felipe Borowsky marchan en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 18 puntos.

Por su parte, los Vikingos de Fran Perlo son terceros en el Oeste con 11 unidades.

CAI VS VERAGUAS UNITED: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA J12 DE LA LPF