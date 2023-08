David Dóniga y el Sporting SM tienen los "pies sobre la tierra" 

Añadió que no tiene el once y recordó que tienen varios lesionados y que han contado con un total de 19 jugadores para los dos primeros partidos de la LPF. Espera que pronto vuelvan jugadores para que todos se sientan partícipes y darle confianza.

¿Favoritos?

"Una de las bases de esta semana ha sido llevar los pies a la tierra" dijo Dóniga sobre los rumores de favoritismo del Sporting San Miguelito tras sus dos primeras victorias. "Una curita de humildad, ver todas las cosas que no nos salen como queremos, de lo que hay que ajustar, dejar de tener "pájaros en la cabeza", todo lo que sea pensar de que hemos hecho algo...no hemos hecho nada. Teníamos 16 finales, vamos por la tercera, pero mi trabajo se basa en hechos de trabajo y en un equipo que es capaz de hacerlo, no en ideas que no están fundamentadas", añadió el técnico español.