El mensaje de perdón del padre de Gilberto Hernández tras su muerte

Una de las aspiraciones de Gilberto Hernández era jugar en el extranjero, así lo expresó su padre, docente del colegio Simón Urbina y pastor evangélico, que también se dedica a ayudar a jóvenes en riesgo social.

El mensaje del padre de Gilberto Hernández

"Él quería tener la oportunidad de jugar en un club de afuera", así lo manifestó Gilberto Hernández padre ante las cámaras de Telemetro Reporta.

Gilberto se encontraba afuera del Multifamiliar, donde vivía en la Calle 5ta y Avenida Herrera de Barrio Norte, en Colón. Cuando unos pistoleros llegaron y abrieron fuego. Hubo ocho heridos, entre ellos el jugador del CAI, quien falleció en el hospital.

"Yo los perdono, es lo difícil", dijo el padre del jugador. "Ahora es cuando más voy a trabajar, cuando más voy a meterme para que no mueran más jóvenes", agregó.

Gilberto Hernández aseguró que su hijo era "un muchacho esforzado, un muchacho tranquilo… él no tenía vicios… no pertenecía a ninguna pandilla simplemente estaba con sus amigos de infancia… y bueno, llegaron disparando y lo hirieron y él agarró la peor parte, pero mi hijo no estaba metido en nada de pandilla".

Por el caso de Gilberto Hernández, las autoridades lograron la detención de una persona en los Altos del Lago, que estaría posiblemente vinculada al hecho.