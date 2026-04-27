LPF: Así queda el panorama de la Conferencia del Oeste a falta de la última jornada

LPF : Así queda el panorama en la Conferencia del Oeste de la LPF a falta de una fecha

Una imperdible jornada 16 de la ronda regular de la LPF es la que se vivirá este fin de semana cuando en la Conferencia del Oeste se decidan los boletos del segundo semifinalistas y las llaves de los playoffs para el segundo y tercer lugar de la tabla.

La lucha por permanecer en el torneo obliga a luchar por la parte alta de la tabla y los candidatos deberán disputar hasta el último minuto su boleto a la siguiente fase cuando se juegue la última fecha de manera simultánea a las 4:00 PM de este sábado 2 de mayo.

Posible 3 clasificados de la Conferencia del Oeste.

El Veraguas United FC lidera la tabla con 22 puntos que no ha sido capaz de firmar su clasificación tras empatar con el Unión Coclé el pasado fin de semana complicándose hasta la última fecha cuando tendrá que enfrentar al CAI de la Chorrera en un partido crucial. Lo cual pactar un empate sería beneficioso para ambas escuadras.

Sin embargo, el propio CAI no pondrá su clasificación en juego cuando salga a buscar su boleto para la siguiente fase en la última jornada, de salir victorioso obtendría un puesto en semifinales junto al Plaza Amador, los vikingos vienen de ganar su último duelo tras darle la vuelta al marcador 3-2 frente al CD Universitario el pasado 26 de abril.

El último posible clasificado sería el Unión Coclé que va a recibir al ya eliminado Herrera FC donde tendrán que ser contundentes si buscan pasar de forma directa a semifinales a la espera de lo que suceda a la misma hora en Veraguas.

La jornada 16 promete un final de impacto, y entre los diferentes escenarios, existe una mínima probabilidad de que el San Francisco FC se clasifique si alcanza al Unión Coclé que lo supera por 3 puntos, no obstante la diferencia de goles lo hace un panorama complejo, ya que, los monjes registran -6 D/G en el torneo.