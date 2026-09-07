UMECIT FC venció al CAI y Jaime de la Pava da esperanzas

UMECIT FC sacó un triunfo que vale oro en el cierre de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo al vencer 2-0 al CAI en el Cos Sports Plaza con goles de Nicholas Anderson y de Hiberto Peralta.

Dwan Oliveira fue uno de los destacados cuando al minuto 89' dio asistencia de tiro de esquina al enviar un balón al defensor Nicholas Anderson que entraba cómodo por derecha y venció a Alex Rodríguez.

UMECIT FC gana de la mano de De la Pava

Al 90+7' una gran jugada individual de Hiberto Peralta aumentó la ventaja y arruinó los planes de un CAI que sigue en la cuerda floja. El jugador de UMECIT hizo un amague y recortó para su pierna derecha y sacó el remate potente.

Con este resultado UMECIT suma 7 unidades, siguiendo al Tauro FC y al Sporting SM de cerca, mientras que el CAI se queda con 6 y baja una posición por el empate de la U.