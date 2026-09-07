UMECIT FC venció al CAI y Jaime de la Pava da esperanzas

UMECIT FC sacó un triunfo que vale oro en el cierre de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo al vencer 2-0 al CAI en el Cos Sports Plaza con goles de Nicholas Anderson y de Hiberto Peralta.
UMECIT FC gana de la mano de De la Pava
Al 90+7' una gran jugada individual de Hiberto Peralta aumentó la ventaja y arruinó los planes de un CAI que sigue en la cuerda floja. El jugador de UMECIT hizo un amague y recortó para su pierna derecha y sacó el remate potente.
Con este resultado UMECIT suma 7 unidades, siguiendo al Tauro FC y al Sporting SM de cerca, mientras que el CAI se queda con 6 y baja una posición por el empate de la U.