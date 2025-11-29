LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  29 de noviembre de 2025 - 20:56

Everardo Rose: "No me gustó mi debut con la selección de Panamá, puedo dar más"

Everardo Rose consiguió el título del Clausura 2025 de la LPF y conversó sobre su debut con la selección de Panamá.

El delantero del Plaza Amador Everardo Rose habló sobre su debut con la selección de Panamá en el mes de septiembre ante Guatemala que terminó 1-1 en el estadio Rommel Fernández y solo disputó 5 minutos.

"Maravilloso, estoy agradecido con Papá Dios, todavía tengo otra espinita con la selección, no me gustó mi debut, siento que puedo dar más, pero eso es tiempo al tiempo, yo estoy tranquilo y nada queda celebrar, quedamos campeones y a esperar que viene en enero".

Everardo Rose quiere ir al extranjero

"Esa es la mentalidad, salir al extranjero y hacer un buen papel, ya quedé bicampeón aquí en Panamá este año y me falta quedar campeón fuera y quien quita la última palabra la tiene Dios", dijo el jugador.

El Plaza Amador consiguió su noveno título tras vencer 2-0 al Alianza FC en el estadio Rommel Fernández.

