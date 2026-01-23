Herrera FC le empata al San Francisco FC con un gran error del portero Frías

El Herrera FC logró empatar 2-2 ante el San Francisco FC en la jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez con un error del portero Jorginho Frías.
En el segundo tiempo, Rolando Dinolis en una gran jugada de Darwin Pinzón lograba el segundo tanto al 53' y parecía que la noche se pintaba de rojo.
Herrera FC sorprende a los monjes
Alejandro Peñalba descontó al 75' luego de un error en la salida de Ernesto Walker y empezó la presión del equipo de Gonzalo Soto.
Al minuto 90+4' un grave error del portero Jorginho Frías permitió que Davis Castillo igualara las acciones con un remate sin mucha potencia al marco, y el arquero no pudo sacarla.