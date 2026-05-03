Unión Coclé vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver partido de playoffs del Clausura 2026

El Unión Coclé consiguió su boleto para los playoffs del Clausura 2026 de la LPF Tigo y el derecho de jugar en casa por ser segundo lugar de la conferencia oeste y recibirá el miércoles al UMECIT FC.
UMECIT FC quedó de tercer lugar en la conferencia este luego de su triunfo ante Tauro FC pero con la victoria de Alianza FC no le alcanzó para ese segundo puesto.
Este duelo será a partido único, el ganador avanzará a la semifinal donde se enfrentarán al Plaza Amador.
Fecha, hora y dónde ver Unión Coclé vs UMECIT FC en playoffs del Clausura 2026 LPF
- Fecha: Miércoles, 6 de mayo de 2026
- Hora: 3:00 pm
- Lugar: Estadio Virgilio Tejeira, Penonomé
- Dónde ver: Sintoniza RPC Deportes y su canal de YouTube desde las 2:45 pm.