LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  3 de mayo de 2026 - 11:08

Unión Coclé vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver partido de playoffs del Clausura 2026

El Unión Coclé recibirá en Penonomé al UMECIT FC en el duelo de playoffs del Clausura 2026 de la LPF Tigo.

Unión Coclé vs UMECIT FC: Fecha

Unión Coclé vs UMECIT FC: Fecha, hora y dónde ver partido de playoffs del Clausura 2026

El Unión Coclé consiguió su boleto para los playoffs del Clausura 2026 de la LPF Tigo y el derecho de jugar en casa por ser segundo lugar de la conferencia oeste y recibirá el miércoles al UMECIT FC.

El recién ascendido logró la clasificación tras golear al Herrera FC en la última fecha y con la derrota de CAI se quedó con el segundo puesto.

UMECIT FC quedó de tercer lugar en la conferencia este luego de su triunfo ante Tauro FC pero con la victoria de Alianza FC no le alcanzó para ese segundo puesto.

Este duelo será a partido único, el ganador avanzará a la semifinal donde se enfrentarán al Plaza Amador.

Fecha, hora y dónde ver Unión Coclé vs UMECIT FC en playoffs del Clausura 2026 LPF

  • Fecha: Miércoles, 6 de mayo de 2026
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Virgilio Tejeira, Penonomé
  • Dónde ver: Sintoniza RPC Deportes y su canal de YouTube desde las 2:45 pm.
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Veraguas United avanza a semis, mientras que Unión Coclé y CAI van al Playoffs

La LPF abre investigación luego del Alianza FC vs Sporting San Miguelito

Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños en la LPF

Recomendadas

Últimas noticias