Herrera FC le gana al Alianza y CAI empata contra el Árabe Unido

Este domingo se disputaron dos partidos del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo con un triunfo muy importante para el Herrera FC por la mínima 1-0 ante el Alianza FC en Parita.

Los herreranos consiguieron los tres puntos para cerrar una interconferencia que les costó, pero con un gol de Javier Betegón pudieron sacar el resultado perfecto.

Herrera FC mete en problemas al Alianza FC y Árabe tropieza

Con este resultado el Herrera FC se coloca de penúltimo en el Oeste, pero falta el duelo de Unión Coclé pendiente, por su lado, el equipo de Jair Palacios queda penúltimo en el Este con sus 14 puntos.

Por otro lado, CAI empató 1-1 contra el Árabe Unido con goles de Jordan Girón y Mario Breary en el Cos Sports Plaza.

Los Vikingos siguen lejos de Veraguas y San Francisco, pero empate con la U, mientras que los colonenses se alejan del Plaza Amador y quedan con 22 puntos.