LPF: Partido para hoy sábado 28 de noviembre en acción de semifinales

Este sábado 28 de noviembre continúan las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), con la vuelta entre dos históricos del fútbol nacional, en busca de la Gran Final.

CD Plaza Amador vs Tauro FC en vivo por RPC desde las 8:00 P.M.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El escenario será el COS Sport Plaza, para un duelo que promete emociones, con los "leones" llegando con ventaja tras ganar en la ida en el Estadio Rommel Fernández.

El CD Plaza Amador sacó ventaja con un 1-3 en aquel partido, con dos goles del defensor Jimar Sánchez y uno más del delantero Jorlian Sánchez.

La vuelta espera este Clásico del futbol panameño, en busca de medirse ante el Deportivo Árabe Unido en la Gran Final del Apertura 2026.