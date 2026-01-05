LPF: CD Plaza Amador anuncia el fichaje estrella de Omar Browne

El C D Plaza Amador hizo oficial la llegada del extremo Omar Browne de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

"El Apertura 2026 comienza a sentirse… y lo hace con el rugido de un León que vuelve a su manada. Con pinceladas de fútbol, magia y entrega, anunciamos nuestra primera contratación para este torneo", escribió el actual bicampeón del fútbol panameño.

"Cito" vistió los colores del Plaza en la temporada 2012-2013 y 2015-2017. Su último club fue Estudiantes de Mérida FC de la Liga Venezolana y en la LPF lo hizo en Tauro FC.

"Un jugador que conoce nuestra historia, que siente estos colores y que llega listo para dejarlo todo en la cancha, por el barrio, por el equipo del pueblo y por toda nuestra afición", añadió el club.

Omar Browne y un cierre de 2025 positivo

El jugador de 31 años volvió a la selección de Panamá y sumó minutos en los duelos de Eliminatorias de CONCACAF ante El Salvador y Surinam, mientras que contra Guatemala y El Salvador estuvo como suplente.