LPF: CD Plaza Amador anuncia el fichaje estrella de Omar Browne

El habilidoso extremo Omar Browne fue anunciado como nuevo jugador del CD Plaza Amador, de cara al Clausura 2026.

El CD Plaza Amador hizo oficial la llegada del extremo Omar Browne de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

"El Apertura 2026 comienza a sentirse… y lo hace con el rugido de un León que vuelve a su manada. Con pinceladas de fútbol, magia y entrega, anunciamos nuestra primera contratación para este torneo", escribió el actual bicampeón del fútbol panameño.

"Cito" vistió los colores del Plaza en la temporada 2012-2013 y 2015-2017. Su último club fue Estudiantes de Mérida FC de la Liga Venezolana y en la LPF lo hizo en Tauro FC.

"Un jugador que conoce nuestra historia, que siente estos colores y que llega listo para dejarlo todo en la cancha, por el barrio, por el equipo del pueblo y por toda nuestra afición", añadió el club.

Omar Browne y un cierre de 2025 positivo

El jugador de 31 años volvió a la selección de Panamá y sumó minutos en los duelos de Eliminatorias de CONCACAF ante El Salvador y Surinam, mientras que contra Guatemala y El Salvador estuvo como suplente.

