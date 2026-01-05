LPF: CD Plaza Amador anuncia el fichaje estrella de Omar Browne

El CD Plaza Amador hizo oficial la llegada del extremo Omar Browne de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
"Cito" vistió los colores del Plaza en la temporada 2012-2013 y 2015-2017. Su último club fue Estudiantes de Mérida FC de la Liga Venezolana y en la LPF lo hizo en Tauro FC.
"Un jugador que conoce nuestra historia, que siente estos colores y que llega listo para dejarlo todo en la cancha, por el barrio, por el equipo del pueblo y por toda nuestra afición", añadió el club.
Omar Browne y un cierre de 2025 positivo
El jugador de 31 años volvió a la selección de Panamá y sumó minutos en los duelos de Eliminatorias de CONCACAF ante El Salvador y Surinam, mientras que contra Guatemala y El Salvador estuvo como suplente.