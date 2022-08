LPF: Gonzalo Soto se descarga contra los jugadores

Gonzalo Soto manifestó que todos juegan para ganar, sin embargo se debe demostrar un poco más el interés de ciertos jugadores que no valoran el trabajo de los que se levantan a las 5:00 am a trabajar.

"El equipo mostró que tiene ganas, llegamos, pero nos hace falta hay ansiedad del jugador por hacer un gol, pero seguiremos tratando de hacer un mejor juego, aquí todos estamos enojados, los fanáticos, la directiva y yo, porque jugamos para ganar".

LA DESCARGA DE GONZALO SOTO

El entrenador colombiano del San Francisco en este Clausura 2022 de la LPF se refirió a los jugadores que ingresaron de cambio en el partido ante Atlético Chiriquí por el poco esfuerzo que se les noto y comentó que el fútbol panameño es intenso y si no hay ganas de trabajar mejor que se vayan.

"El jugador tiene que entender que el fútbol es intensidad, que si entran de cambio es para resolver, entran con pereza con deficiencia y son jugadores que tienen calidad y no me da temor entrar y sacar jugador porque aquí nos jugamos muchas cosas que el jugador tiene que entender que esto no es una joda, ellos deben entender y se los diré y si no le sirven que se vayan".

Gonzalo Soto fue cuestionado sobre el tema de Bartoly, jugador que nuevamente se encuentra en las filas del San Francisco, a lo que dijo que no fue decisión suya, si no de la directiva.

"Es un jugador que le gustó a la directiva, yo no lo tenía pero deben entender que el fútbol panameño es muy intenso".

El San Francisco perdió en dos primeros partidos del Clausura 2022 de la LPF, el primero ante Universitario, luego en el Derby Chorrerano y ahora ante el Atlético Chiriquí.