LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  8 de abril de 2026 - 07:52

LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2026
LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2026FOTO / LPF

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La jornada inicia este viernes con el partido entre Tauro FC y Árabe Unido. Para el día sábado en el Derbi de La Chorrera, se enfrentan CAI y San Francisco; luego el llamado " Clásico viejo", Plaza Amador recibe al Alianza FC. Para la jornada dominical, Veraguas United visita al Herrera FC y la Universidad Latina recibe al Unión Coclé. Cierran la fecha el Sporting SM ante UMECIT el día lunes.

Partidos para la J13 de la LPF

Viernes 10 de abril

  • Tauro FC vs Deportivo Árabe Unido en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Sábado 11 de abril

  • CAI vs San Francisco en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M. en vivo por la señal de RPC

Domingo 12 de abril

  • Herrera vs Veraguas United en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • CD Universitario vs Unión Coclé en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.

Lunes 13 de abril

  • Sporting San Miguelito vs UMECIT en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
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