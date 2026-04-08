LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La jornada inicia este viernes con el partido entre Tauro FC y Árabe Unido. Para el día sábado en el Derbi de La Chorrera, se enfrentan CAI y San Francisco; luego el llamado " Clásico viejo", Plaza Amador recibe al Alianza FC. Para la jornada dominical, Veraguas United visita al Herrera FC y la Universidad Latina recibe al Unión Coclé. Cierran la fecha el Sporting SM ante UMECIT el día lunes.