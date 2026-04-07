LPF: Tabla de posiciones tras jornada 12 del Clausura 2026

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 12 / 23
- Alianza FC / 12 / 21
- UMECIT / 12 / 19
- Árabe Unido / 12 / 19
- Tauro FC / 12 / 17
- Sporting SM / 12 / 14
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Unión Coclé / 12 / 16
- CAI / 12 / 15
- Veraguas United / 12 / 15
- San Francisco / 12 / 13
- CD Universitario / 12 / 11
- Herrera FC / 12 / 7