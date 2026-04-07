LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  7 de abril de 2026 - 08:20

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 12 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J12 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 12 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 12 del Clausura 2026

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias

RESULTADOS DE LA J12 - CLAUSURA 2026 LPF

  • San Francisco 1-0 Veraguas United
  • UMECIT FC 1-1 Alianza FC
  • Tauro FC 0-1 Plaza Amador
  • Unión Coclé 0-0 CAI
  • DAU 1-0 Sporting SM
  • CDU 2-0 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J11 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 12 / 23
  2. Alianza FC / 12 / 21
  3. UMECIT / 12 / 19
  4. Árabe Unido / 12 / 19
  5. Tauro FC / 12 / 17
  6. Sporting SM / 12 / 14

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Unión Coclé / 12 / 16
  2. CAI / 12 / 15
  3. Veraguas United / 12 / 15
  4. San Francisco / 12 / 13
  5. CD Universitario / 12 / 11
  6. Herrera FC / 12 / 7

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